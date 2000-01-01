село Ладейское, село Ладейское, Вознесенская волость, Красноярский уезд (на 1911) — Familio

Ладейское

Вознесенская волость, Красноярский уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Красноярский округ
47Ладейское (Ладейки), с. каз.при р. Енисее.915148540358Церковь православная 1.

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Вознесенская волость
1504Ладейское, с., на р. Енисее; церк. Пророко-Ильинская [2]; ц.-пр. шк.; хлеб.-з. маг.12943735616
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