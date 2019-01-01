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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
976Уварово (Малое Хитрово), с. вл.при руч. Шеркаисе.3640126450422Церковь православная 1. Училище. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
598. Уварово (Хитрово), село бывшее владельческое, при речке Шеркаисе, дворов 137, жителей 1059, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, п Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48179Уваровосело53°45'44°47'N-38-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56626422101с Уваровосело