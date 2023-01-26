село Чернава, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Чернава

Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1707Чернава (Вязовка), с. каз.при Чернаве.5035260842820Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Чернавская волость
1032. Чернова (Вязовка), село бывшее государственное, при речке Чернаве, дворов 303, жителей 2325, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Чернавская волость
село Чернава23031667036573023310061238

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Чернавская волость
С. Чернава (Вязовка тож). Б. госуд. Рус. Прав.4874Река Чернава1185046717701739

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ивантеевский район
52912Чернавасело52°19'с.ш.49°24'в.д.N-39-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ивантеевский муниципальный район, Чернавское сельское поселение
63619450101с Чернавасело

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