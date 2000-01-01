деревня Ащерино, Алексинский район , Тульская губерния (на 1926) — Familio

Ащерино

Алексинский район , Тульская губерния (на 1926)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тульской области

Список населённых мест Тульской губернии 1926 года

НазваниеТипКрестьянских хозяйствПрочих хозяйствВсего хозяйствМужчинЖенщинВсегоДо сельсовета в кмДо РИКа в кмДо ж/д станции в км
Тульская губерния, Алексинский район , Панской сельсовет
94Ащеринодеревня62621171672842,116,0Рюриково, С.-В. ж. д.:8,5

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