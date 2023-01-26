село Великие Телковичи, село Великие Телковичи, Рівненська область (на 2018) — Familio

Великие Телковичи

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Кухоцковольская волость
578. Великие Циолковичи, село бывшее государственное, при реке Стыре, дворов 29, жителей 392, церковь православная

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-19688Великі Телковичіселоцентр сільської радир-н Володимирецькийсільрада Великотелковицька
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