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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ревизская Сказка д. Федоровка за 1795 год
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• Ревизская Сказка д. Федоровка за 1795 год
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1436Назимкино, с. каз.при рч. Няньге.6752116439450Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
831. Ст. Назимкино, село бывшее государственное, при речке Няньге, дворов 170, жителей 1166, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48198Старое Назимкиносело52°52'45°17'N-38-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56659425101с Старое Назимкиносело