село Кайгородское, Горноуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Кайгородское

Горноуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1912Кайгородское, сел.при рч. безымянной.2106285277277Церковь православная 1. Мельниц 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Башкирская волость
263. Кайгародское, село бывшее государственное, при речке Шиловке, дворов 124, жителей 589, церковь православная

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Башкарская волость
9) с. Кайгородское, на р. Шиловке, церк., зем. шк., библ., фельдш. пунк., кредитное товарищество, телефон, базар по четверг., ярмарк.: 25 окт., (7-ми-дн.) и в неделю всех Показать все Кайгородское общество240499480Бывшие государственныеПравославныеРусские20012

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пригородный район
688899Кайгородскоесело57°33'с.ш.61°03'в.д.O-41-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Горноуральский
65717000341с Кайгородскоесело

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