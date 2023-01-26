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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1912Кайгородское, сел.при рч. безымянной.2106285277277Церковь православная 1. Мельниц 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
263. Кайгародское, село бывшее государственное, при речке Шиловке, дворов 124, жителей 589, церковь православная
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
9) с. Кайгородское, на р. Шиловке, церк., зем. шк., библ., фельдш. пунк., кредитное товарищество, телефон, базар по четверг., ярмарк.: 25 окт., (7-ми-дн.) и в неделю всех Показать все Кайгородское общество240499480Бывшие государственныеПравославныеРусские20012
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688899Кайгородскоесело57°33'с.ш.61°03'в.д.O-41-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65717000341с Кайгородскоесело