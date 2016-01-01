город Новый Афон, Гудаутский район (на 2016) — Familio

Новый Афон

Гудаутский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Афон Ҿыц, ახალი ათონი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гудаутский район
поселок городского типа Новый Афон2203220555

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гудаутский район
г.Новый Афон220503

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