село Чиндант 2-й, село Чиндант 2-й, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Чиндант 2-й

Борзинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Акшинский округ, Чиндатское второе станичное общество
305Чиндатская 2-я ст., стан. пр.Крестьянских дворов: 75. Всех дворов: 75. 570

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Забайкальская область, Акшинский округ, Чиндантская 2-я станица
пос. Суворовский

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Борзинский район
21065Чиндант 2-йсело50°23'116°23'M-50-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Борзинский муниципальный район, Чиндантское сельское поселение
76609480101с Чиндант 2-йсело
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