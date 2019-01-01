деревня Зайцево, деревня Зайцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Зайцево

Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Калязинский уезд
5595Козьмодемьяновское (Зайцево), с. вл.при р. Вьюлке.391243143162Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Калязинский уезд
С. Козьмодомьяновка, Зайцево тож с 3 деревнями43Екат. Миллер315
С. Козьмодомьяновка, Зайцево тож с 3 деревнями43Екат. Миллер315

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Калязинский уезд, Нагорская волость
474. Зайцево, село бывшее владельческое, при реке Вьюлке, дворов 56, жителей 292, церковь православная, школа, лавка, торжки

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Калязинский уезд, Зайцевская волость
село Зайцево

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Калязинский уезд, Зайцевская волость
4Зайцевонет данныхнет данных
Калязинский уезд, Нагорская волость
11Зайцево84

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калязинский район
129482Зайцеводеревня56°54'37°58'O-37-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калязинский муниципальный район, Нерльское сельское поселение
28622424301д Зайцеводеревня
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