- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5595Козьмодемьяновское (Зайцево), с. вл.при р. Вьюлке.391243143162Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Калязинский уезд
С. Козьмодомьяновка, Зайцево тож с 3 деревнями43Екат. Миллер315——
С. Козьмодомьяновка, Зайцево тож с 3 деревнями43Екат. Миллер315——
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
474. Зайцево, село бывшее владельческое, при реке Вьюлке, дворов 56, жителей 292, церковь православная, школа, лавка, торжки
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Зайцево
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
4Зайцевонет данныхнет данных
11Зайцево841¾
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129482Зайцеводеревня56°54'37°58'O-37-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28622424301д Зайцеводеревня