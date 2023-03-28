село Большая Алешня, Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Большая Алешня

Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2532Алешня большая, с. вл.при рч. Алешинке.72149340398Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
С. Большая Алешня3Кн. Дмитр. Петр. Волконский3722571

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Марчуковская волость
1004. Б. Алешня, село бывшее владельческое, при речке Алешне, дворов 70, жителей 652, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Марчуковская волость
Алешня большая село5855на Астраханск. тр. при р. Алешне9841037578511674МарчукиЦерк. кам., училище, вод. мельн., 2 кузницы, каз. вин. лав., почта
С. Алешни ус. цер. пр.5856на Астраханск. тр. при р. Алешне118191167МарчукиЦерк. кам., училище, вод. мельн., 2 кузницы, каз. вин. лав., почта
Статс-Секр. А. С. Ермолова влад. усадьба5857на Астраханск. тр. при р. Алешне69311001167МарчукиЦерк. кам., училище, вод. мельн., 2 кузницы, каз. вин. лав., почта

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ряжский район
316Большая Алешнясело53°39'с.ш.40°08'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ряжский муниципальный район, Алешинское сельское поселение
61630405101с Большая Алешнясело

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