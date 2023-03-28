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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2532Алешня большая, с. вл.при рч. Алешинке.72149340398Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
С. Большая Алешня3Кн. Дмитр. Петр. Волконский3722571
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1004. Б. Алешня, село бывшее владельческое, при речке Алешне, дворов 70, жителей 652, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Алешня большая село5855на Астраханск. тр. при р. Алешне9841037578511674МарчукиЦерк. кам., училище, вод. мельн., 2 кузницы, каз. вин. лав., почта
С. Алешни ус. цер. пр.5856на Астраханск. тр. при р. Алешне—118191167—МарчукиЦерк. кам., училище, вод. мельн., 2 кузницы, каз. вин. лав., почта
Статс-Секр. А. С. Ермолова влад. усадьба5857на Астраханск. тр. при р. Алешне—69311001167—МарчукиЦерк. кам., училище, вод. мельн., 2 кузницы, каз. вин. лав., почта
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
316Большая Алешнясело53°39'с.ш.40°08'в.д.N-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61630405101с Большая Алешнясело