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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
755Аманакская, слоб. каз.на рч. Аманаке.354242013491504Церковь православная 1. Пунктовая сельская станция. Базар. Заводов 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
377. Аманакская, слобода бывшая государственная, при речках Аманаке, Мураве и Му-ракле, дворов 569, жителей 3308, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церков Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Аманак7311552941005257227805352[...]
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Сл. Аманакская. Б. госуд. Рус. и мордв. Прав. и раскол.2093Р. Аманак и Мурава14035—90248005050
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57119Старый Аманаксело53°42'с.ш.51°58'в.д.N-39-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36634456101с Старый Аманаксело