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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3167Крестовоздвиженское (Иргинское), сел.при рч. Иргиной.3127120287290Церковь православная 1. Сельское училище. Полуэтап. Хлебный магазин.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1008. Крестовоздвиженское (Иргинское, Новое), село бывшее государственное, при речке Иргиной, дворов 112, жителей 627, церковь православная, школа, полуэтап, 3 торжка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
2) с. Крестовоздвиженское, на р. Иргине, церк., земск. шк., зем. ст., распланир.Крестовоздвиженское общество162158501Бывшие государственныеПравославные Русские316
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
6. Новое (Крестоводвиженское, Средне-Иргинское), с. 201441550991русские991——Быковскойр. Иргина227ст. Красноуфимск3227527555просел. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688952Новое Селосело56°52'с.ш.57°32'в.д.O-40-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65713000401с Новое Селосело