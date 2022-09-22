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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. По ходатайству крестьянина-штундиста селения Пужайкова Песчанской волости Балтского уезда Ионы Гаврилюка об отводе земл Показать все
Гражданский кассационный департамент Сената. 1913 г. О восстановлении Я. Цибрию права владения участком земли в селе Пужайкове Песчанской волости, Балтского уезда Подольс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
273. Пужайков, село бывшее военных поселян, при речке Савранке, дворов 451, жителей 2304, церковь православная, школа, питейный дом
Список населённых мест Подольской губернии 1905 года
НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пужайков800350229¼6½
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16644Пужайковеселоцентр сільської радир-н Балтськийсільрада Пужайківська