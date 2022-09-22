село Пужайково, село Пужайково, Одеська область (на 2018) — Familio

Пужайково

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. По ходатайству крестьянина-штундиста селения Пужайкова Песчанской волости Балтского уезда Ионы Гаврилюка об отводе земл Показать все
Гражданский кассационный департамент Сената. 1913 г. О восстановлении Я. Цибрию права владения участком земли в селе Пужайкове Песчанской волости, Балтского уезда Подольс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Песчанская волость
273. Пужайков, село бывшее военных поселян, при речке Савранке, дворов 451, жителей 2304, церковь православная, школа, питейный дом

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Песчанская волость
Пужайков800350229¼

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16644Пужайковеселоцентр сільської радир-н Балтськийсільрада Пужайківська
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