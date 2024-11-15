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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2111Черемиское, сел.при рч. Черемиске.75403549821087Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Торжков 3. Еженедельно базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
567. Черемисское, село бывшее государственное, при речке Черемисске, дворов 371, жителей 1876, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, шко Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Черемисское 1401748513117129042939584327
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Черемисское, на р. Черемисской, прав. церк., зем. шк., церк.-прих. шк., нар. библ., вол. правл., зем. ремесл. маст.-шк., фельдш. п., зем. ст., еженед. баз. по воскр Показать все Черемисское общество54614521459Бывшие государственныеПравославныеРусские75—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89990Черемисскоесело57°27'с.ш.60°54'в.д.O-41-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65720000251с Черемисскоесело