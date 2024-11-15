село Черемисское, Режевской, Свердловская область (на 2019) — Familio

Черемисское

Режевской, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2111Черемиское, сел.при рч. Черемиске.75403549821087Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Торжков 3. Еженедельно базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Черемисская волость
567. Черемисское, село бывшее государственное, при речке Черемисске, дворов 371, жителей 1876, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, шко Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Черемисская волость
село Черемисское 1401748513117129042939584327

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Черемисская волость
1) с. Черемисское, на р. Черемисской, прав. церк., зем. шк., церк.-прих. шк., нар. библ., вол. правл., зем. ремесл. маст.-шк., фельдш. п., зем. ст., еженед. баз. по воскр Показать все Черемисское общество54614521459Бывшие государственныеПравославныеРусские75

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Режевский район
89990Черемисскоесело57°27'с.ш.60°54'в.д.O-41-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Режевской
65720000251с Черемисскоесело

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