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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
503Казаки, сл. каз.при р. Доне.117207690695Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
142. Казачья, слобода бывшая государственная, при реке Доне, дворов 233, жителей 1718, церковь православная, часовня, школа
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Казачья слобода12при р. Доне38712281276250423812слоб. БогословкаЦерк. кам., зем. шк. Главн. под. зан. добыван. камня
Казачьей слободы мельница13при р. Доне—32523712слоб. Богословка