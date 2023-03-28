слобода Казаки, Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Казаки

Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
503Казаки, сл. каз.при р. Доне.117207690695Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Богословская волость
142. Казачья, слобода бывшая государственная, при реке Доне, дворов 233, жителей 1718, церковь православная, часовня, школа

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Данковский уезд, Богословская волость
Казачья слобода12при р. Доне38712281276250423812слоб. БогословкаЦерк. кам., зем. шк. Главн. под. зан. добыван. камня
Казачьей слободы мельница13при р. Доне32523712слоб. Богословка

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