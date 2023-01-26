деревня Локути, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Локути

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Ничипоровичская волость
24Дер. Локутишоссеруч. РудееЛокутянск. с. о. 52168188Плещицкого пр. 2545
46придер. Локутях упр. почт. станцияшоссеколодцедв. М. П. Кривошеиной, пр. 145Плещицкого пр. 2545

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Заходский сельсовет
д Локути176

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Фащевский сельсовет
д. Локути105

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