рабочий посёлок Золотаревка, рабочий посёлок Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Золотаревка

Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись д. Золоторевка Шнаевской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2815.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
191Архангельское (Александровка, Золотаревка), сц. вл.при ручч. Кармалатке и Медаевке.407043290348Фабрика суконная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Шнаевская волость
176. Золотаревка, деревня бывшая владельческая, дворов 103, жителей 533, лавка, постоялый двор, 2 сук. ф., станция железнодорожная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пензенский район
48230Золотаревкараб.посёлок53°05'45°19'N-38-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пензенский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Золотаревка
56655153051рп Золотаревкарабочий поселок
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