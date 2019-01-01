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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7ЗЕМЛЯНСК. Уездный. (С пригородными слободами: Спасского, Рождественскою, Покровскою, Пушкарскою, Хмелевскою Солдатскою. Из них: в первых трех - дв. 193, жит. 889 м. п., 5 Показать все При рр. Землянке и Вислом Колодезе.11454458521592496Церквей православных 4. Приходское училище. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 3. Базар 1 в неделю. Заводов 2: кожевенный 1, пивоваренный 1.
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Землянск1528уездный город—1991296
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8621Землянсксело51°54'с.ш.38°44'в.д.M-37-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20649420101с Землянсксело