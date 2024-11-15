село Ноник, Мамадышский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Ноник

Мамадышский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1233Ноник (Вознесенское), с. вл.при рч. Кисьмесь.10540156886Церковь православная 1. Завод поташный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Ново-Чурилинская волость
656. Вознесенское Поник, деревня бывшая владельческая, при речке Кисьмеси, дворов 15, жителей 116, часовня

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