деревня Старые Морозовичи, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Старые Морозовичи

Маловишерский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Карпиногорская волость
670. Морозовичи, село бывшее государственное, при реке Мсте, дворов 16, жителей 99, церковь православная, лавка, ярмарка 9 мая и 6 дек.

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Карпиногорская волость
55Морозовичи (пог.)2-го стана, 2-го зем. уч.Церков. земля351011214724+церковная службаземледелиерека Мста.Церковь, смежен с селом Морозовичи.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Маловишерский район
58659Старые Морозовичидеревня58°34'00"32°15'00"O-36-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское поселение
49620402381д Старые Морозовичидеревня

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