село Тоузаково, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Тоузаково

Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1106Нижне-Кинельское (Толузаково), сц. вл.при р. Большом Кинеле.995043186212

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Черновская волость
Д. Тоузаково. Б. помещ. Рус. Прав.3938Р. Кинель1001001044169195

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кинель-Черкасский район
56261Тоузаковосело53°25'с.ш.51°27'в.д.N-39-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кинель-Черкасский муниципальный район, Сельское поселение Кинель-Черкассы
36620432141с Тоузаковосело

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