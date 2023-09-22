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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по отношению Вологодской казенной палаты с прошением крестьянина дер. Ракули Кокошиловской волости Естоничева об изъятии у него 12 десятин из надворного участка земл Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1876 г. По жалобе крестьянина Вологодской губернии Кадниковского уезда Кокошиловской волости деревни Рыкули Петухова на ненадел Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 632. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Глушицкой церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3654Рыкуля, д. каз.близь р. Глушицы.2935143757
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
752. Рыкуля, деревня бывшая государственная, дворов 22, жителей 115, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2323РыкулиГерасимов.Леонтьевскийбывшие государственные316327379
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Рыкуля2475252деревняРусские327679155
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Рыкуля 4195деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 23 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.3132
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245681Рыкулядеревня59°34'с.ш.40°05'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404239д Рыкулядеревня