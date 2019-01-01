село Маляевка, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Маляевка

Ленинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Лист опросный о селе Малеевке Пришибинской волости. Волостной старшина Коршунов, нач. XX века. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Пришибинская волость
127. Малеевка, деревня бывшая государственная, при ерике Мартынове, дворов 82, жителей 1305, мечеть, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Ленинский район
13673Маляевкасело48°41,0' с.ш.45°17,0' в.д.M-38-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Ленинский муниципальный район, Маляевское сельское поселение
18630424101с Маляевкасело

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