деревня Савлино, Кирсановский уезд, Тамбовская губерния (на 1926) — Familio

Савлино

Кирсановский уезд, Тамбовская губерния (на 1926)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
Д. Савлина69Артам. Павл. Тютчев1681529

Список населённых мест Тамбовской губернии 1926 года

№ по уездуНазваниеГод возникновенияХозяйствМужчинЖенщинВсегоКм. от уездного центраКм. от волостного центраКм. от ближайшей ж. д. станции
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Соколовская волость
843Савлино (Новая Тюшевка), деревняРусских: 105. Прочих: —. Всего: 105.2722905624615Кирсанов: 46.

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