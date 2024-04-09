другой Богородская, другой Богородская, Перхушковская волость, Звенигородский уезд (на 1913) — Familio

Богородская

Перхушковская волость, Звенигородский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость
1068. Богородское (Мильшихино, Майково), село бывшее владельческое, дворов 62, жителей 421, церковь православная, 4 паяльн. зав., 3 токарн. зав., 2 портняжн. зав.

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Перхушковская волость
Богородская ферма Московского Сельского Хозяйства, при д. Братки 295платформа Юдино. 2
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