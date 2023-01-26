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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества водяной мельницы жителя села Красноселовки Петропавловской волости Богучарского уезда Краснолуцкого Михаила Ефтифьевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя села Красноселовки Петропавловской волости Богучарского уезда Островерхова Александра Федоровича. 1903 г. // Гос. архив Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителей села Красноселовки Петропавловской волости Краснолуцких Авксентия Евтихиевича и Страмюна Евтихиевича. 1903 г. // Гос. архив Ворон Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
961Красноселовка, слоб. каз.при ррч. Толучеевке и Подгорной.403053413241396Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
429. Красноселовка, слобода бывшая государственная, при речке Подгорной, дворов 605, жителей 3847, церковь православная, школа, 2 лавки, ярмарка
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Красноселовка.5464слободаКрасноселовск.6864227
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7373Красноселовкасело50°11'с.ш.40°52'в.д.M-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20637412101с Красносёловкасело