село Красносёловка, село Красносёловка, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Красносёловка

Петропавловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества водяной мельницы жителя села Красноселовки Петропавловской волости Богучарского уезда Краснолуцкого Михаила Ефтифьевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя села Красноселовки Петропавловской волости Богучарского уезда Островерхова Александра Федоровича. 1903 г. // Гос. архив Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителей села Красноселовки Петропавловской волости Краснолуцких Авксентия Евтихиевича и Страмюна Евтихиевича. 1903 г. // Гос. архив Ворон Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Богучарский уезд
961Красноселовка, слоб. каз.при ррч. Толучеевке и Подгорной.403053413241396Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Петро-Павловская волость
429. Красноселовка, слобода бывшая государственная, при речке Подгорной, дворов 605, жителей 3847, церковь православная, школа, 2 лавки, ярмарка

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Петропавловская волость
Красноселовка.5464слободаКрасноселовск.6864227

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Петропавловский район
7373Красноселовкасело50°11'с.ш.40°52'в.д.M-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Петропавловский муниципальный район, Красносёловское сельское поселение
20637412101с Красносёловкасело
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