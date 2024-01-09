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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
526Коноплянка (Красное), с. вл.при р. Вязилке.151131107102Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Болховский уезд
С. Введенское, Копоплянка тож54Пет. Ник. Левшин79613
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
158. Коноплянка (Красное, Введенское), село бывшее владельческое, при речке Орсе, дворов 26, жителей 205, церковь православная
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Коноплянка (деревня)14Город Болхов
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
290972Коноплянкасело53°27'с.ш.35°48'в.д.N-36-096
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54604422116с Коноплянкасело