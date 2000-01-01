деревня Турынина, деревня Турынина, Калужский уезд, Калужская губерния (на 1886) — Familio

Турынина

Калужский уезд, Калужская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Калужского у., Карачевской вол., дер. Туранина, Афанасии Васильеве Галкине. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело 81.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Калужский уезд
176Турынина, д. каз.при безымянных ключах.630118344408Близь этой деревни казенный Артиллерийский парк.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Калужский уезд, Городенская волость
15. Турынино, деревня бывшая государственная, при речке Калужке, дворов 122, жителей 763
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