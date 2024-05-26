деревня Семенцево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Семенцево

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
По прошению крестьян деревни Семенцово Семенцовской волости Грязовецкого уезда об оказании помощи в переходе от 3-х польной системы земледелия к 4-х польной. 1908 г. // Г Показать все
Дело по прошению доверенного от крестьянина Е. Козлова дер. Семенцево Семенцовской волости о перечислении доверителя к грязовецкому мещанству. 1885–1887 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 131, 137. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Обнорской церкви. Список архивных дел по при Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2644Семенцово, д. вл.при колодцах.27½22½246470Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Семенцовская волость
567. Семенцова, деревня бывшая владельческая, при речке Далматке, дворов 28, жителей 168, волостное правление (уездный город 27½ в.), часовня, 2 лавки, трактир, торжок по Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Семенцовская волость
деревня Семенцова571920485126027103044575456

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Семенцевская волость
66СеменцевоСеменцевскоебывшие помещичьи417991

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Семенцевская волость
Семенцево263288деревняРусские6069127196

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Первомайский сельсовет
Семенцево (СС,скков,1 торг. зав.,агроучаст.,кредит,т-во,зерноочистит. пункт.,почтов. аг.,врач.-мед. амб.,вет.-фельд. п.,шк. I ст.,библиотека,изба-читальня) 2083деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 28 км. Летнее: —.Зимнее: 72 км. Летнее: —.4660

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
36325Семенцеводеревня58°38'с.ш.40°21'в.д.O-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Ростиловское сельское поселение
19624432441д Семенцеводеревня

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