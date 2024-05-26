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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По прошению крестьян деревни Семенцово Семенцовской волости Грязовецкого уезда об оказании помощи в переходе от 3-х польной системы земледелия к 4-х польной. 1908 г. // Г Показать все
Дело по прошению доверенного от крестьянина Е. Козлова дер. Семенцево Семенцовской волости о перечислении доверителя к грязовецкому мещанству. 1885–1887 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 131, 137. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Обнорской церкви. Список архивных дел по при Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2644Семенцово, д. вл.при колодцах.27½22½246470Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
567. Семенцова, деревня бывшая владельческая, при речке Далматке, дворов 28, жителей 168, волостное правление (уездный город 27½ в.), часовня, 2 лавки, трактир, торжок по Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Семенцова571920485126027103044575456
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
66СеменцевоСеменцевскоебывшие помещичьи417991
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Семенцево263288деревняРусские6069127196
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Семенцево (СС,скков,1 торг. зав.,агроучаст.,кредит,т-во,зерноочистит. пункт.,почтов. аг.,врач.-мед. амб.,вет.-фельд. п.,шк. I ст.,библиотека,изба-читальня) 2083деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 28 км. Летнее: —.Зимнее: 72 км. Летнее: —.4660
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36325Семенцеводеревня58°38'с.ш.40°21'в.д.O-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624432441д Семенцеводеревня