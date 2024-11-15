деревня Большой Арташ, Мамадышский уезд, Казанская губерния (на 1859) — Familio

Большой Арташ

Мамадышский уезд, Казанская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Татарстан

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1295Большой Арташ (Арняш), д. каз.при рч. Турузане.454781277304

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Олы АрташБольшой АрташТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

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