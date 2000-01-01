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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опросный лист о селе Кожевников Болхунской волости Енотаевского уезда. Астраханская губерния. Нач. XX в, нач. XX в. Источник: Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
371Кожевниково, х. к.при Безымянном ерике, вытекающем из р. Ахтубы.2041¾76253296
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
55. Кожевников, хутор бывший государственный, при озере Михайлове, дворов 78, жителей 670