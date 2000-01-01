хутор Кожевниково, хутор Кожевниково, Енотаевский уезд, Астраханская губерния (на 1886) — Familio

Кожевниково

Енотаевский уезд, Астраханская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Астраханской области

Находки

Где упоминается данное место
Опросный лист о селе Кожевников Болхунской волости Енотаевского уезда. Астраханская губерния. Нач. XX в, нач. XX в. Источник: Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Черноярский уезд
371Кожевниково, х. к.при Безымянном ерике, вытекающем из р. Ахтубы.2041¾76253296

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Енотаевский уезд, Болхунская волость
55. Кожевников, хутор бывший государственный, при озере Михайлове, дворов 78, жителей 670
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close