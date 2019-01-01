село Старый Дурулгуй, село Старый Дурулгуй, Ононский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Старый Дурулгуй

Ононский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Акшинский округ, Дурулгуевское станичное общество
280Дурулгуевская ст., стан. пр.Крестьянских дворов: 204. Всех дворов: 204. 1038

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Забайкальская область, Акшинский округ, Дурулгуевская станица
пос. Дурулгуевский

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Ононский район
27136Старый Дурулгуйсело50°29'114°18'M-50-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Ононский муниципальный район, Дурулгуйское сельское поселение
76634425106с Старый Дурулгуйсело
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