деревня Герини, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads (на 2019) — Familio

Герини

Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Двинский уезд, Унгермуйжская волость
116ГериндеревняВест, ручейКрейцбургского, лютеранскогоРушендорфскому сельскому обществу19

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Aizkraukles novads, Aiviekstes pagasts
Geriņiagrāk Aizkraukles rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=1142

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