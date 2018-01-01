село Старое Захаркино, село Старое Захаркино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Старое Захаркино

Шемышейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Петровский уезд
1435Захаркино, с. вл.при рч. Вержняньге.7055160629676Церковь православная 1. Училище. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Петровский уезд, Старо-Захаркинская волость
828. Ст. Захаркино, село бывшее государственное, при речке Вежняньге, дворов 246, жителей 1668, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, шк Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Саратовская губерния, Петровский уезд, Старо-Захаркинская волость
село Старо-Захаркинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Шемышейский район
47158Старое Захаркиносело52°54'45°15'N-38-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Шемышейский муниципальный район, Сельское поселение Старозахаркинский сельсовет
56659425111с Старое Захаркиносело
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