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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Заречье Кодановской вол. Кадниковского у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 163.
Дело о продаже части земли крестьян д. Заречье Кодановской волости Кадниковского уезда за неуплату недоимки земского сбора. 1898 г. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все
Дело о разрешении описи и продажи земли за неуплату недоимки земского сбора умершего крестьянина д. Заречье Кодановской волости Г. Бурлаковым. 1897–1899 гг. // Гос. архив Показать все
Дело о разрешении описи и продажи земли за неуплату недоимки земского сбора крестьянина д. Заречье Кодановской волости А. Лесникова. 1897–1898 гг. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело о разрешении описи и продажи земли за неуплату недоимки земского сбора крестьян д. Заречье Кодановской волости А. Лесникова и Г. Дорьичева. 1897–1898 гг. // Гос. арх Показать все
Дело о разрешении описи и продажи земли за неуплату недоимки земского сбора крестьянина д. Заречье Кодановской волости Е. Фокина. 1897–1898 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Заречье Кодановской волости по спору их с купцом Бурловым А. о нарушенном владении землей. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 578, 718, 719. Издание доступно онлайн на сайте П Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Кодановской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4388Заречье, д. вл.при р. Двинице.321191618
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
43ЗаречьеКазнокур.БлаговещенскийБобарыкина252327668
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Заречье29719деревняРусские335778135
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Заречье 4161деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 36 км. Летнее: —.Зимнее: 60 км. Летнее: —.3233
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
243884Заречьедеревня59°42'с.ш.40°21'в.д.O-37-009
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638424146д Заречьедеревня