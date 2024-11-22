деревня Заречье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Заречье

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Заречье Кодановской вол. Кадниковского у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 163.
Дело о продаже части земли крестьян д. Заречье Кодановской волости Кадниковского уезда за неуплату недоимки земского сбора. 1898 г. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все
Дело о разрешении описи и продажи земли за неуплату недоимки земского сбора умершего крестьянина д. Заречье Кодановской волости Г. Бурлаковым. 1897–1899 гг. // Гос. архив Показать все
Дело о разрешении описи и продажи земли за неуплату недоимки земского сбора крестьянина д. Заречье Кодановской волости А. Лесникова. 1897–1898 гг. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело о разрешении описи и продажи земли за неуплату недоимки земского сбора крестьян д. Заречье Кодановской волости А. Лесникова и Г. Дорьичева. 1897–1898 гг. // Гос. арх Показать все
Дело о разрешении описи и продажи земли за неуплату недоимки земского сбора крестьянина д. Заречье Кодановской волости Е. Фокина. 1897–1898 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Заречье Кодановской волости по спору их с купцом Бурловым А. о нарушенном владении землей. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 578, 718, 719. Издание доступно онлайн на сайте П Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Кодановской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4388Заречье, д. вл.при р. Двинице.321191618

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Кодановская волость
43ЗаречьеКазнокур.БлаговещенскийБобарыкина252327668

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Двиницкая волость
Заречье29719деревняРусские335778135

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Кодановский сельсовет
Заречье 4161деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 36 км. Летнее: —.Зимнее: 60 км. Летнее: —.3233

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
243884Заречьедеревня59°42'с.ш.40°21'в.д.O-37-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Двиницкое сельское поселение
19638424146д Заречьедеревня

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