село Новоникольское, село Новоникольское, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Новоникольское

Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2897Новоникольское (Зиновка), с. вл.при р. Ертиле.8530135656646Церковь православная 1. Заводы конный и тонкорунных овец.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Ново-Никольская волость
1146. Ново-Никольское (Зиновка), село бывшее владельческое, при речке Б. Ертиле, дворов 212, жителей 1301, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь право Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Ново-Никольская волость
село Ново-Никольское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Токарёвский район
79146Новоникольскоесело51°55'40°59'M-37-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Токарёвский муниципальный район, Сельское поселение Троицкоросляйский сельсовет
68642470121с Новоникольскоесело
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