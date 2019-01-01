село Фурмановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Фурмановка

Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1829Липов Кут (Урбах), кол. нем.при р. Большом Карамане.17335142642633Церковь лютеранская 1. Училище. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Тонкошуровская волость
1176. Липов Кут (Урбах), село бывшее колонистов, при реке Карамане, дворов 159, жителей 1330, церковь лютеранская, школа, 4 лавки

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Тонкошуровская волость
Кол. Липов-Кут. Б. колон. Немцы. Лютер.5845Р. Б. Караман340 351611334014131456

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Марксовский район
52608Фурмановкасело51°32'с.ш.46°36'в.д.M-38-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Марксовский муниципальный район, Приволжское сельское поселение
63626465146с Фурмановкасело

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