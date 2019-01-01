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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3353Артинский, зав.при рч. Арте.552373323712631Церковь православная 1. Волостное правление. Железоделательный завод 1. Стальная фабрика 1. Ярмарка 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
982. Артинский завод, село заводское бывшее государственное, при речке Арте, дворов 944, жителей 5051, 4 ст. кав., волостное правление (уездный город в 56 верстах), церко Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Артинский завод2124288461115685135560310738[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) з. Артинский, на р. Арте. Завод железоделат., казенный, относится к Златоустовскому горному округу. К заводу причислено 80344 дес. земли, из которых 73369 дес. лесу; ц Показать все Нижне-Артинское общество173439144059Горнозаводские местеровыеПравославныеРусские56—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10548Артипгт56°25'с.ш.58°32'в.д.O-40-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65704000051рп Артирабочий поселок