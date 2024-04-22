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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества столярной мастерской жителя села Усть-Муравлянки Колбинской волости Коротоякского уезда Иванова Митрофана Владимировича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Дело по иску жит. с. Усть-Муравлянки Колбинской волости Золотарева Василия Андреевича к Золотаревой Апронсинье Карповне о расторжении брака. 1923 г. // Гос. архив Воронеж Показать все
Дело по иску жит. с. Усть-Муравлянки Колбинской волости Прокудиной Марии Ильиничны к Прокудину Ивану Михайловичу о расторжении брака. 1923 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Дело по иску жит. с. Усть-Муравлянки Колбинской волости Нетесовой Натальи Ивановны о признании ее мужа Нетесова Ивана Федоровича умершим. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воро Показать все
Дело по иску жит. с. Усть-Муравлянки Колбинской волости Полухиной Анны Григорьевны к Полухину Дани (и)ле Ивановичу о расторжении брака. 1922–1923 гг. // Гос. архив Вороне Показать все
Дело по обвинению жит. с. Усть-Муравлянки Колбинской волости Прокудина Ивана Михайловича в дезертирстве. 1920–1921 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опис Показать все
Дело по обвинению жит. с. Гудаевки Колбинской волости Богданова Михаила Игнатьевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 4 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Гудаевки Колбинской волости Гончарова Василия Егоровича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 91.
Дело по обвинению жит. с. Гудаевки Колбинской волости Гончарова Иосифа Михайловича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 92 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Гудаевки Колбинской волости Дутова Романа Алексеевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 123.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1855Усть-Муравлянка (Гудаевка), с. каз.при рч. Потудани.291559276348Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
765. Уст-Муравлянка (Гудаевка), село бывшее государственное, при речке Потудани, дворов 92, жителей 748, церковь православная
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Усть-Муравлянка (Гудаевка)3248селоУсть-Муровлянск.1341018
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
617752Усть-Муравлянкасело51°03'с.ш.38°51'в.д.M-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20645440101с Усть-Муравлянкасело