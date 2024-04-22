село Усть-Муравлянка, село Усть-Муравлянка, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Усть-Муравлянка

Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Воронежской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества столярной мастерской жителя села Усть-Муравлянки Колбинской волости Коротоякского уезда Иванова Митрофана Владимировича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Дело по иску жит. с. Усть-Муравлянки Колбинской волости Золотарева Василия Андреевича к Золотаревой Апронсинье Карповне о расторжении брака. 1923 г. // Гос. архив Воронеж Показать все
Дело по иску жит. с. Усть-Муравлянки Колбинской волости Прокудиной Марии Ильиничны к Прокудину Ивану Михайловичу о расторжении брака. 1923 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Дело по иску жит. с. Усть-Муравлянки Колбинской волости Нетесовой Натальи Ивановны о признании ее мужа Нетесова Ивана Федоровича умершим. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воро Показать все
Дело по иску жит. с. Усть-Муравлянки Колбинской волости Полухиной Анны Григорьевны к Полухину Дани (и)ле Ивановичу о расторжении брака. 1922–1923 гг. // Гос. архив Вороне Показать все
Дело по обвинению жит. с. Усть-Муравлянки Колбинской волости Прокудина Ивана Михайловича в дезертирстве. 1920–1921 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опис Показать все
Дело по обвинению жит. с. Гудаевки Колбинской волости Богданова Михаила Игнатьевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 4 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Гудаевки Колбинской волости Гончарова Василия Егоровича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 91.
Дело по обвинению жит. с. Гудаевки Колбинской волости Гончарова Иосифа Михайловича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 92 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Гудаевки Колбинской волости Дутова Романа Алексеевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 123.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1855Усть-Муравлянка (Гудаевка), с. каз.при рч. Потудани.291559276348Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Колбинская волость
765. Уст-Муравлянка (Гудаевка), село бывшее государственное, при речке Потудани, дворов 92, жителей 748, церковь православная

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Колбинская волость
Усть-Муравлянка (Гудаевка)3248селоУсть-Муровлянск.1341018

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Репьевский район
617752Усть-Муравлянкасело51°03'с.ш.38°51'в.д.M-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Репьёвский муниципальный район, Скорицкое сельское поселение
20645440101с Усть-Муравлянкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close