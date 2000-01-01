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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Столыпино Бессоновской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4076.
Сельскохозяйственная перепись с. Малый Колояр Чертковской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4280.
Переписка об утверждении в должности полицейского десятского по д. Столыпино Чертковской волости Василия Дудкина. 1897 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 103. Опис Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
67Малый Колояр (Смагино, Никольское), с. вл.при р. Суре.193881265281Церковь православная 1. Завод овчарный. Мельниц 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
Мал. Колояр72Никиф. Никол. Созонов2052939
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
74. Никольское (Столыпино, М. Колояр), село бывшее владельческое, дворов 90, жителей 591, церковь православная