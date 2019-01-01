село Большебрусянское, Белоярский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Большебрусянское

Белоярский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2213Брусянское, сел.при ррч. Брусянке и Ключе.463162635569Церковь православная 1. Сельское училище. Кожевенное заведение 1. Пажарная 1. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Лошновская волость
480. Брусяны (Брусянское), село бывшее государственное, при речках Ключе и Брусянке, дворов 245, жителей 1848, церковь православная, часовня, школа, синильня, лавка, коже Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Логиновская волость
14) с. Больше-Брусянское с д.д. 15) Полетаевой и 16) Шиши, на р. Брусянке, пр. церк., зем. шк., нар. библ., зем. станц. зем. бол., распланир.Больше-Брусянское общество304694767Бывшие государственныеПравославныеРусские453

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Белоярский район
91648Большебрусянскоесело56°38'с.ш.61°15'в.д.O-41-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Белоярский
65706000271с Большебрусянскоесело

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