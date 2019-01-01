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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2213Брусянское, сел.при ррч. Брусянке и Ключе.463162635569Церковь православная 1. Сельское училище. Кожевенное заведение 1. Пажарная 1. Мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
480. Брусяны (Брусянское), село бывшее государственное, при речках Ключе и Брусянке, дворов 245, жителей 1848, церковь православная, часовня, школа, синильня, лавка, коже Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
14) с. Больше-Брусянское с д.д. 15) Полетаевой и 16) Шиши, на р. Брусянке, пр. церк., зем. шк., нар. библ., зем. станц. зем. бол., распланир.Больше-Брусянское общество304694767Бывшие государственныеПравославныеРусские453
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
91648Большебрусянскоесело56°38'с.ш.61°15'в.д.O-41-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65706000271с Большебрусянскоесело