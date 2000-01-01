село Ярлыково, село Ярлыково, Медынский уезд, Калужская губерния (на 1886) — Familio

Ярлыково

Медынский уезд, Калужская губерния (на 1886)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Ерлыково
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Медынский уезд
2076Ерлыково (Богословское), с. вл.при ррч. Буйне и Песочне.381732112116Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Калужская губерния, Медынский уезд
С. Ерлыково47Ник. и Митр. Алекс. Воронец4996130

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Медынский уезд, Матовская волость
593. Ерлыково, село бывшее владельческое, при речке Буйне, дворов 46, жителей 237, церковь православная
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