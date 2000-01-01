посёлок городского типа Новоэкономическое — Familio

Новоэкономическое

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
907Новоэкономическое (Каракова), с. каз.при рч. Казенном Торце.5820278941921Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Гришинская волость
221. Ново-Экономическое, (Кораково), село бывшее владельческое, при реке Казенном Торце, дворов 411, жителей 2350, церковь православная, гак., арест. д., винн. скл., 6 ла Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Бахмутский уезд, Гродовская волость
8. № по учету земель: 413.Ново Экономическое (Караково) бывшие государственные583271228095521

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5910Новоекономічнеселище міського типуцентр селищної радир-н Покровськийселищна рада Новоекономічна

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