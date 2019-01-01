село Екатерино-Никольское, село Екатерино-Никольское, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область (на 2019) — Familio

Екатерино-Никольское

Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Амурская область, Екатерино-Никольский станичный округ
станица Екатерино-Никольская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Еврейская автономная область, Октябрьский район
198933Екатерино-Никольскоесело47°45'с.ш.130°58'в.д.L-52-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Еврейская автономная область, Октябрьский муниципальный район, Амурзетское сельское поселение
99625405116с Екатерино-Никольскоесело
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