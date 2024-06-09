село Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Гостевка

Борский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1183Гостевка, с. каз.при рч. Таволжанке.3545127617667Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Герасимовская волость
660. Гостевка, село бывшее государственное, при речке Таволжанке, дворов 164, жителей 1255, церковь православная

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Герасимовская волость
С. Гостевка. Б. госуд. Рус. Прав.3216Р. Сухая Таволжанка1354013241750781

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Борский район
57067Гостевкасело52°43'с.ш.51°40'в.д.N-39-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Борский муниципальный район, Сельское поселение Таволжанка
36612453106с Гостевкасело

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