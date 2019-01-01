Где упоминается данное место

Дело об учреждении Шумятинского общества потребителей в деревне Шумятине, Ивашевской волости, Ростовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись Показать все

Дело о взносе денег крестьянином дер. Шумятино Ивашевской волости Ростовского уезда Михаилом Александровичем Куневым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885 г Показать все

Дело о регистрации «Шумятинского товарищества огородников-сушильщиков» дер. Шумятино Ивашевской волости Ростовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все

Дело по обвинению крестьянина д. Шумятино Ивашевской волости Ростовского уезда Ивана Матвеевича Городничева в распространении воззвания Всероссийского крестьянского союза Показать все

По жалобе общ-ва гр. д. Шумятино Ивашевской вол. по делу о земле с гр. Матреной Кузьминичной Козловой. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Показать все

По жалобе гр. с. Шумятино Ивашевской вол. Феофановича Новикова о земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 313.

По жалобе гр. д. Шумятино Ивашевской вол. Анны Яковлевны Багриной о земле. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 393.

По жалобе гр. д. Шумятино Ивашевской вол. Анны Аркадьевны Астафьевой о разделе. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 419.

Дело о краже разного имущества из амбара крестьянина Ивашевской волости деревни Шумятино Александра Евгеньевича Грачева. 1904 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ро Показать все

Дело о возвращении земли гражданке дер. Шумятино, Ивашевской волости А. Т. Монаховой. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 10 Показать все

Дело по жалобе гражданина дер. Шумятино, Ивашевской волости Н. Шодина на изъятие у него земли. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1 Показать все

Дело о признании хозяйств граждан дер. Шумятино Ивашевской волости Я. К. Батракова, А. И. Еплетина, А. Д. Ютупова, М. Ф. Козлова и В. Н. Родионова интенсивными. 1922 г. / Показать все