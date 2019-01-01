деревня Шумятино, деревня Шумятино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Шумятино

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об учреждении Шумятинского общества потребителей в деревне Шумятине, Ивашевской волости, Ростовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Шумятино Ивашевской волости Ростовского уезда Михаилом Александровичем Куневым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885 г Показать все
Дело о регистрации «Шумятинского товарищества огородников-сушильщиков» дер. Шумятино Ивашевской волости Ростовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Шумятино Ивашевской волости Ростовского уезда Ивана Матвеевича Городничева в распространении воззвания Всероссийского крестьянского союза Показать все
По жалобе общ-ва гр. д. Шумятино Ивашевской вол. по делу о земле с гр. Матреной Кузьминичной Козловой. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Показать все
По жалобе гр. с. Шумятино Ивашевской вол. Феофановича Новикова о земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 313.
По жалобе гр. д. Шумятино Ивашевской вол. Анны Яковлевны Багриной о земле. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 393.
По жалобе гр. д. Шумятино Ивашевской вол. Анны Аркадьевны Астафьевой о разделе. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 419.
Дело о краже разного имущества из амбара крестьянина Ивашевской волости деревни Шумятино Александра Евгеньевича Грачева. 1904 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ро Показать все
Дело о возвращении земли гражданке дер. Шумятино, Ивашевской волости А. Т. Монаховой. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 10 Показать все
Дело по жалобе гражданина дер. Шумятино, Ивашевской волости Н. Шодина на изъятие у него земли. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1 Показать все
Дело о признании хозяйств граждан дер. Шумятино Ивашевской волости Я. К. Батракова, А. И. Еплетина, А. Д. Ютупова, М. Ф. Козлова и В. Н. Родионова интенсивными. 1922 г. / Показать все
Дело о спорной земле между гражданами дер. Шумятино Ивашевской волости И. Д., С. Д. Шодиными, А. Астафьевым, Н. Гузенковым и А. Барашковым. 1922 г. // Гос. архив Ярославс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7220Шумятино, д. вл.при руч. Ветрецове.402544132133

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Ивашевская волость
д. ШумятиноIII. Лазарцево-Фоминское общество25971Архангельский в Лому приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350793Шумятинодеревня57°01'39°47'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ильинское городское поселение
24609151196д Шумятинодеревня
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