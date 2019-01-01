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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об учреждении Шумятинского общества потребителей в деревне Шумятине, Ивашевской волости, Ростовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Шумятино Ивашевской волости Ростовского уезда Михаилом Александровичем Куневым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885 г Показать все
Дело о регистрации «Шумятинского товарищества огородников-сушильщиков» дер. Шумятино Ивашевской волости Ростовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Шумятино Ивашевской волости Ростовского уезда Ивана Матвеевича Городничева в распространении воззвания Всероссийского крестьянского союза Показать все
По жалобе общ-ва гр. д. Шумятино Ивашевской вол. по делу о земле с гр. Матреной Кузьминичной Козловой. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Показать все
По жалобе гр. с. Шумятино Ивашевской вол. Феофановича Новикова о земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 313.
По жалобе гр. д. Шумятино Ивашевской вол. Анны Яковлевны Багриной о земле. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 393.
По жалобе гр. д. Шумятино Ивашевской вол. Анны Аркадьевны Астафьевой о разделе. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 419.
Дело о краже разного имущества из амбара крестьянина Ивашевской волости деревни Шумятино Александра Евгеньевича Грачева. 1904 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ро Показать все
Дело о возвращении земли гражданке дер. Шумятино, Ивашевской волости А. Т. Монаховой. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 10 Показать все
Дело по жалобе гражданина дер. Шумятино, Ивашевской волости Н. Шодина на изъятие у него земли. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1 Показать все
Дело о признании хозяйств граждан дер. Шумятино Ивашевской волости Я. К. Батракова, А. И. Еплетина, А. Д. Ютупова, М. Ф. Козлова и В. Н. Родионова интенсивными. 1922 г. / Показать все
Дело о спорной земле между гражданами дер. Шумятино Ивашевской волости И. Д., С. Д. Шодиными, А. Астафьевым, Н. Гузенковым и А. Барашковым. 1922 г. // Гос. архив Ярославс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7220Шумятино, д. вл.при руч. Ветрецове.402544132133
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ШумятиноIII. Лазарцево-Фоминское общество25971—Архангельский в Лому приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350793Шумятинодеревня57°01'39°47'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609151196д Шумятинодеревня