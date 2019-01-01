село Мосино, село Мосино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Мосино

Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3141Мосинское (Мосина), сел.при ключах.603880247238Церковь православная 1. Хлебный магазин. Торжков 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Богородская волость
994. Мосинское (Мосина), село бывшее государственное, при ключах, дворов 105, жителей 526, церковь православная, школа, 2 баз.: Петропавловский и Михайловский.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Богородская волость
11) с. Мосино, на р. Шиюлге, церк., земск. шк., распланир.Мосинское общество174495528Бывшие государственныеПравославныеРусские6312

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Октябрьский район
347473Мосиносело56°43'00"57°09'00"O-40-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Октябрьский муниципальный район, Верх-Тюшевское сельское поселение
57636415121с Мосиносело
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