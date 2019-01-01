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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3141Мосинское (Мосина), сел.при ключах.603880247238Церковь православная 1. Хлебный магазин. Торжков 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
994. Мосинское (Мосина), село бывшее государственное, при ключах, дворов 105, жителей 526, церковь православная, школа, 2 баз.: Петропавловский и Михайловский.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
11) с. Мосино, на р. Шиюлге, церк., земск. шк., распланир.Мосинское общество174495528Бывшие государственныеПравославныеРусские6312
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347473Мосиносело56°43'00"57°09'00"O-40-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57636415121с Мосиносело