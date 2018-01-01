село Макаровка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Макаровка

Жирновский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1127Макаровка (Меркель), колон. нем.при рч. Макаровке.8937106651585Церковь лютеранская 1. Училище. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Сосновская волость
584. Макаровка (Меркель), селение колонистов, при речке Карамыше, дворов 133, жителей 1334, церковь лютеранская, школа, лавка, 2 ветряных мельницы, 4 вод. мльн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Жирновский район
13880Макаровкасело50°53,0' с.ш.45°18,0' в.д.M-38-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Жирновский муниципальный район, Алешниковское сельское поселение
18612408111с Макаровкасело

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