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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1279Красивое, с. каз. и вл.при р. Лесном Воронеже и прудах.1832236911911Церковь православная 1 Мельница.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Козловский уезд
С. Красивое39Чернопятовы1911550
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
559. Красивое, село бывшее государственное, при реке Лесн. Воронеже, дворов 240, жителей 1531, церковь православная, школа, 2 лавки, кирпичный завод
560. Красивое (Нечаево, Чернопятово), дворов 85, жителей 526
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Красивое«Глазок» поч. отд.187
деревня Красивое«Глазок» поч. отд.187
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65037Красивоесело53°03'40°36'N-37-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68612435101с Красивоесело